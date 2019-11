Bramsche. Jubel bei Beate Stempel: Die Studentin aus Bramsche gewann den Hauptpreis bei der großen Losaktion zum 125-jährigen Bestehen der Bramscher Nachrichten. Sie erhielt einen Reisegutschein über 600 Euro sowie 100 Euro in bar als Taschengeld.

In der alten Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten an der Großen Straße 6 übergab Andrea Wegmann als Marketing-Projektmanagerin bei NOZ Medien Gutschein und Geld. "Super, ich kann das gar nicht glauben," kommentierte die Gewinnerin ihr Glück. Andrea Wegmann hatte darauf hingewiesen, dass die Losaktion mit über 5000 Teilnehmern sehr erfolgreich gewesen sei.

Mit ihrer Familie, mit der sie in der Gartenstadt lebt, hat Beate Stempel auch schon überlegt, was sie mit dem Reisegutschein von HKR-Reisen, dem Reisepartner der Neuen Osnabrücker Zeitung, anfangen will: "Wir werden wahrscheinlich nach Rügen fahren, Ich freue mich so, weil ich bestimmt seit dem Abitur keinen Urlaub mehr gemacht habe", strahlte die Studentin der Wirtschaftswissenschaft, die für die Gewinnübergabe ihren Tagesplan abänderte: "Dafür kann man schon mal eine Stunde Marketing sausen lassen".