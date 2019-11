Bramsche. Auf Einladung der Bramscher Initiative Runder Tisch Natur und der Biologischen Station Haseniederung Alfhausen referierte der Wirtschaftsingenieur für Umwelttechnik Hannes Höhne im Bramscher Rathaus zum Thema „Regenerative Landnutzung“.

„Moin, Moin, schön, dass es so voll geworden ist“, begrüßt Höhne die zahlreichen Besucher im Ratssaal. Es sei ihm eine große Ehre im Rathaus zu sprechen, sonst sei er immer in Scheunen unterwegs oder auf dem Feld. Das merkt man seinem Vortrag nicht an, der eher wie eine – wenn auch lebhafte – wissenschaftliche Vorlesung wirkt. In der ersten Hälfte seiner einstündigen Ausführungen greift der freiberufliche Berater und Projektentwickler tief in die Theoriekiste, aber nicht ohne erst die globale Umweltproblematik anzusprechen. So drastisch wie Greta Thunberg sehe er es nicht, aber: „Wir haben ein paar Probleme.“ Trotzdem malt er in der Folge ein düsteres Szenario.

Höhne führt die Zunahme von Wetterextremen, von Flutereignissen und Trockenheit an, nennt als Beispiele das Hochwasser in Venedig, das Schneechaos in Rom im Vorjahr, die Waldbrände in Kalifornien und die letzten beiden Sommer in Deutschland. Er verweist auf die Bodentrockenheitskarte für Deutschland vom August 2019: „Wir haben im Oberboden Dürreerscheinungen, aber schlimm wird’s, wenn wir in den Unterboden gucken.“ Der deutsche Wetterdienst rechne in Zukunft mit mehr Stürmen, extremen Regenfällen und Hitzewellen, damit verbunden sieht Höhne Ernteausfälle, Waldbrände und ausgetrocknete Flussbetten. „Wir haben Milliardenhilfen für die Landwirtschaft im Bereich der Dürrehilfen. Und ja, jetzt sagen 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern, wir haben eine Gefahr für den Klimanotfall.“

Boden als erschöpfbare Ressource

„Wir verlieren den Boden unter den Füßen“, erklärt er – und Boden ist das zentrale Thema des Abends: Boden als Ressource, als Lebensgrundlage, als Reichtum, der erschöpfbar ist. „23 bis 26 Milliarden Tonnen Oberboden verlieren wir jedes Jahr durch Wind- und Wassererosion“, konstatiert er. Dazu sinke noch die Bodenfruchtbarkeit. Man müsse sich einfach mal bewusst machen, dass ein Löffel Boden mehr Mikroorganismen, Pilze und Kleinstlebewesen enthalte, als es Menschen auf diesem Planeten gebe: „Es ist ein unglaublich komplexes System und es ist unglaublich produktiv, wenn wir es denn produktiv lassen.“

Zur Anschauung zeigt er ein Video mit zwei Bodenproben im Zeitraffer über zwei Wochen, die eine durch Hitze sterilisiert, die andere mit aktivem Bodenleben. Wenig überraschend passiert bei der sterilen Probe nichts, während auf der anderen Seite ein lebhafter Verwandlungsprozess stattfindet. Die Sterilisierung gleiche in den Auswirkungen dem Einsatz von Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden. „Wenn wir das Leben aus dem Boden rausnehmen, verlieren wir diese biologische Mitarbeit“, so Höhne.

An einem kleinen Experiment demonstriert er, wie Moos Erosion vorbeugt. Er bewässert zwei Böden, der eine ist mit einer kleinen Moosschicht bedeckt, der andere unbedeckt. Das Moospolster hält Wasser zurück, es versickert langsamer und das versickerte Wasser ist klar. Der bare Boden hingegen ist durchlässiger und erodiert, das abgegebene Wasser ist verdreckt. „Ich glaube, das sagt mehr als alle meine Worte“, kommentiert Höhne.

Alles hängt mit allem zusammen

Zusammenhänge sind Höhne wichtig: Er spricht über Rückkopplungseffekte und Synergien, Spiralkreisläufe, sozio-ökologische Konzepte. Und kommt so schließlich zu verschiedenen Beispielen für nachhaltige Bodennutzung, in denen durch alternative Anbau- und Nutzungsmethoden der Boden angereichert und die Biodiversität erhöht wird sowie die Wasserkreisläufe verbessert werden. Diese stellt er der konventionellen Landnutzung mit Monokultur, tiefwendender Bodenbearbeitung und Tieren in großen Stalleinheiten gegenüber.

Bei den Besuchern fallen seine Ausführungen auf fruchtbaren Boden. Wie sie eingangs durch Handzeichen zu erkennen geben, kommt ein Großteil von ihnen aus der Landwirtschaft. Entsprechend vertraut zeigen sie sich in der anschließenden Diskussion mit der Materie. Ein Punkt, der rege diskutiert wird, ist die Wirtschaftlichkeit dieser ganzheitlichen Konzepte – mit einer im Ergebnis durchaus optimistischen Einschätzung. Mehr Informationen bietet die Website von Hannes Höhne unter www.einfach-erden.de.