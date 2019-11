Bramsche. Die "Tribute to Status Quo Band" tritt am Samstag, 30. November 2019, um 20 Uhr im Bramscher "Universum" auf.

Die Tribute to Status Quo Band hat sich 2008 aus der Band Dustpipe gegründet und konnte seitdem in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrer authentischen Status Quo Covershow überzeugen, heißt es in einer Ankündigung des Konzerts. Und: "Optik und Sound sind dem Original zum Verwechseln ähnlich."

Die Backline besteht aus der legendären weißen Marshall-Verstärkerwand, grüne und weiße Telecaster gehören genauso zum Markenzeichen wie eine powergeladene Show. In fast zwei Stunden werden alle Epochen der Briten präsentiert, ob 70er-, 80er- oder 90er-Jahre und die heutigen Status Quo-Songs.