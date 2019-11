Engter. Als Kathrin Peters vor einigen Tagen das Grab ihrer Mutter auf dem Friedhof in Engter besucht, traut sie ihren Augen kaum: Über Nacht ist die liebevoll gestaltete letzte Ruhestätte verwüstet worden. Peters ist entsetzt und traurig. Sie sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

