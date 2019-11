Bramsche. Auf dem Baustoff-Recyclingplatz der Horst Dallmann GmbH in Engter wird ab dem 1. Januar 2020 keine öffentliche Annahme von Abfällen sowie keine Abgabe von Recyclingmaterial mehr möglich sein. Dieser Service wird eingestellt. Das hat das Bramscher Unternehmen mitgeteilt.

