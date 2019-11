Achmer. Lautes fröhliches Kinderlachen, bunte Laternen, der Geruch von frischem Punsch und gebrannten Mandeln in der Luft – schon aus der Ferne ließ sich der traditionelle Martinsmarkt beim Waldorf-Kindergarten Auf dem Vogelbaum in Achmer ausmachen.

Insgesamt 600 Besucher hatte das jährliche Fest wieder angelockt, sodass sogar die Parkplatzsuche in der eigentlich ruhigen Siedlung eine echte Herausforderung darstellte.

An zahlreichen Ständen im Gebäude und auf dem Hof des Kindergartens bot sich den Besuchern eine Vielzahl von Angeboten, darunter selbstgestrickte Kleidung, Holzschnitzereien, Filzschmuck oder eigens gezogene Bienenwachskerzen – für jeden Gast war etwas dabei. Aber auch an köstlichen Leckereien fehlte es den Besuchern bei Früchtepunsch, Suppe, verlockend bunten Torten und Kuchen oder der klassischen Pommes-Currywurst an keiner Stelle. Elternschaft, Kinder, Mitarbeiter und auch Ehemalige hatten wieder Hand in Hand gearbeitet, um die reichhaltige Auswahl an Schmuck, Kleidung und anderen Kleinigkeiten präsentieren und verkaufen zu können.

Stolz auf die Gemeinschaft

Kindergartenleiterin Iris Pfeil-Witzke äußerte sich über die Waldorf-Kindergarten-Gemeinschaft besonders stolz: Der Martinsmarkt sei in diesem Sinne auch wieder ein Ort der Begegnung, besonders zwischen Eltern und Kollegium, so betonte sie. Wenn Eltern den Erzieherinnen und Erziehern nicht vertrauten, dann könnten deren Kinder ebenfalls nur sehr schlecht Vertrauen zu ihnen aufbauen. In diesem Zusammenhang seien Feste wie der Martinsmarkt, bei denen eine wahre Gemeinschaft rund um den Waldorf-Kindergarten geformt würde, besonders wichtig, um gute Arbeit leisten zu können. Dass dieses Prinzip durchaus Erfolge verbuchen könne, zeige sich zum Beispiel auch an den vielen ehemaligen Erziehern und Kindern, die es sich alljährlich nicht nehmen ließen, beim Markt mitzuwirken, so Pfeil-Witzke.

Dieses Gefühl von menschlicher Wärme, das auf dem Vogelbaum entsteht, würde der Kindergarten gerne – vor allem in Zeiten der stetigen Digitalisierung und dem damit einhergehenden Verlust der Begegnung von Mensch zu Mensch - in die Welt hinaus tragen, beschrieb es Pfeil-Witzke in ihrer Eröffnungsrede.

Spende

Traditionell werden aus diesem Grund zehn Prozent des Erlöses des Martinsmarktes, ganz nach dem Vorbild Sankt Martins, an eine wohltätige Initiative gespendet. Dieses Jahr handelt es sich dabei um den Verein “Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.”, der sich für den Bau sozial- und heilpädagogischer Einrichtungen einsetzt, um Menschen überall auf der Welt gute Bildungschancen zu ermöglichen.

Ein besonderer Dank galt an diesem Nachmittag Ursula Lehmann. Die Mitarbeiterin des Kindergartens hat über lange Jahre ihr Herzblut in die Organisation des Martinsmarktes gesteckt und dabei alle Beteiligten immer wieder aufs Neue angespornt und motiviert. Lehmann tritt nun ihren verdienten Ruhestand an und hinterlässt eine große Lücke in der Gemeinschaft des Kindergartens Auf dem Vogelbaum.