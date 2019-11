Bramsche. Uwe Uecker, von Beruf Polizist und Poet aus Passion, hat am Wochenende mit seinen "Geschichten, die das Leben schrieb, eine große Fangemeinde im Bramsche Tuchmacher-Museum versammelt.

Nicht jeder, der am Nachmittag gekommen war, fand auch Einlass. Das Buchungssystem machte dem Zustrom abrupt ein Ende. „Ich wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, reinzukommen“, sagte einer der Letzten, die noch eine Karte ergattert hatten. Uecker ist gebürtiger Bramscher und lebt heute in Ostercappeln. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Zeitreise in die 60er-Jahre. Kulisse ist ein Wohnzimmer aus jenen Jahren. Als weitere Requisiten hat er ein Kofferradio und eine Stehlampe im Gepäck.

Seine Gedichte und Geschichten gleichen Liebeserklärungen: an seine Frau und seinen Sohn, an seine Mutter und seine Heimatstadt. Wenn er davon erzählt, wie er sich von Opas Groschen als Lohn für die Hilfe im Garten Salinos, Leckmuscheln oder ein Capri-Eis gekauft hat, ist auch der letzte unter den geburtenstarken Jahrgängen seiner Zuhörer gedanklich in der eigenen Kindheit angekommen. Und wenn er offen eingesteht, wie er versucht hat, den Bademeister am Darnsee auszutricksen, um die Parkgebühr für das Fahrrad zu sparen und die zehn Pfennig in weitere Süßigkeiten umzusetzen, erscheinen wohl jedem längst verjährte Jugendsünden vor dem inneren Auge.

Matschbrötchen für die Pause

Uecker nimmt sein Publikum mit und lässt es nicht wieder los. Ob der samstägliche Badetag zuerst gemeinsam mit Schwester in der Wanne, später aufeinander folgend, ob erste Erfahrungen mit Blubberbadesalz unter dem Allerwertesten oder Rutschpartien vom Rand und Überschwemmungen, Uecker lässt nichts aus. Das Publikum lacht und Uecker freut sich, dass solche Erfahrungen offenbar Einzug ins kollektive Gedächtnis gefunden haben. Passend dazu hat er für die Pause „Matschbrötchen“ vorbereiten lassen. Für Monja Assies und andere Gäste ein „absolute“ Kindheitserinnerung und unwiderstehlich. Ueckers Geschichten sind ihr bekannt, denn es sind, so der Titel, „Geschichten, die das Leben schrieb.“

Unter den Gästen sind auch Helga Lewandowsky und Tochter Anke Hennig. Die kennt Uecker noch aus ihrer Zeit im Jugendzentrum, als Uecker in der Gruppe "Eve" gespielt hat. Heute bewegt er sich eher im seichten Metier zwischen Sarah Connor und Reinhard May, doch Ueckers Stimme klingt laut Lewandowsky und Hennig weicher als das Original.

Die Zeit heilt vielleicht nicht alle Wunden, doch Uecker scheint mit der Welt im Reinen zu leben. Sein zweiter etwas anderer Reinhard-May Konzertbericht gipfelt in der stillschweigenden Versöhnung zwischen ihm und seinem alten Mathelehrer, der sich zufällig in der Halle Münsterland neben ihn setzt. Weil Uecker sich sein Talent im Weitsprung vergeblich auch gerne im Bereich Algebra und Geometrie gewünscht hätte, das aber niemals erreicht hat, pflegten beide offenbar eine wechselseitige Abneigung. Am 5. Oktober 2017 löste sie sich in Luft auf.

Uecker, selbst einst an Leukämie erkrankt, widmet seine künstlerische Tätigkeit dem Kampf gegen die tückische Krankheit, verliert darüber aber an diesem Nachmittag kein Wort. Dennoch bleibt denen, die ihn kennen, nicht nur ein Kloß im Hals stecken, als er davon berichtet, dass er eines Tages seine letzte Ruhe unter einem Baum im Gehn an einem Bach mit Blick auf Bramsche finden möchte.