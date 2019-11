Guiseppe Pizzata (l.), Sohn Nicodemo Pizzata (2.v.l.), Ehefrau Anna (3.vl.), Sohn Umberto Pizzata (4.v.l.) und Familie feierten am Samstagabend das 20jährige Jubiläum des Ristorante – Pizzeria Da Pino in Malgarten.Foto: Henning Stricker

Malgarten. Am Samstag, 16. November 2019, feierten Guiseppe Pizzatta und seine Ehefrau Anna gemeinsam mit der Familie und vielen Freunden das zwanzigjährige Bestehen ihres Ristorante – Pizzeria „Da Pino“ in Malgarten. Erinnert wurde dabei an die Anfänge in Achmer, wo Kinder schon einmal für den Erhalt der Pizzeria demonstriert haben.