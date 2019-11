Insgesamt sieben Feuerwehrhäuser sind bereist worden, darunter auch das Gerätehaus in Bramsche. Foto: Björn Dieckmann

Bramsche. Wie steht es um die Feuerwehrhäuser in Bramsche? Während der bauliche Zustand nur in wenigen Fällen Sorgen bereitet, fehlt es den Ehrenamtlichen allerorten vor allem an einem: Platz. Eine Bestandsaufnahme.