Bramsche. Der Verein Unikate sucht Ehrenamtliche in Bramsche, die Kindern Zeit schenken möchten.

Kindergartenkinder haben viele spannende Fragen. Sie wollen wissen, wie viele Knochen der Mensch hat und warum der Backofen heiß wird. Oder: Wo wohnt der Zauberer und wie überleben die Tiere im Winter? Leider bleibt im Alltag oft nicht genügend Zeit, den großen Wissensdurst der Kinder zu stillen.

Zu diesem Zweck hat Unikate e.V. einer Pressemitteilung zufolge das Patenschaftsprojekt "EMIL" ins Leben gerufen, das von der Friedel und Gisela Bohnenkamp-Stiftung gefördert wird. "EMIL" steht für "Ehrenamtliches Mentorenprojekt für individuelles Lernen". Das Projekt konnte seit dem Start 2012 in Osnabrück 240 Patenschaften schließen und Kindern eine spannende Zeit ermöglichen. Vor gut drei Jahren erweiterte der Verein "Unikate" seinen Wirkungskreis in den Landkreis und bietet nun auch Bramscher Kindergartenkindern die Teilnahme am Projekt an. Seit September hat der "EMIL"-Standort Bramsche mit Angelika Rolf eine neue Ansprechpartnerin.

Ein Jahr lang ein Kind begleiten

Das Projekt stellt Kindergartenkindern einen Erwachsenen an die Seite, der ihnen Aufmerksamkeit für ihre Fragen schenkt. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen begeben sich die Patenkinder auf eine Entdeckungsreise. Durch die regelmäßigen Treffen entstehen besondere Freundschaften, die von beiden Seiten bereichernd erlebt werden. Ein Jahr lang können Ehrenamtliche und Patenkinder verschiedene Unternehmungen wie Besuche bei der Feuerwehr oder beim Förster, im Zoo oder im Museum gestalten. „Auch ich bin gespannt auf diese Erlebnisreisen und freue mich schon auf interessante Begegnungen und Gespräche.“, betont Angelika Rolf, die aufgeschlossen ihrer Aufgabe entgegensieht. Stephanie Koopmann, Vorsitzende des Unikate e.V., ergänzt: „EMIL wird von und mit interessierten Menschen getragen und gelebt. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Frau Rolf für Bramsche gewinnen konnten. Sie knüpft Kontakte zu den örtlichen Kooperationspartnern wie Kita und Gemeinde und begleitet individuell und kontinuierlich zukünftige Patenschaften.“

Voraussetzungen

Der Verein Unikate sucht stets Verstärkung durch Menschen, die eine Patenschaft übernehmen und sich durch "EMIL" aktiv gesellschaftlich engagieren möchten. Ehrenamtliche müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Sie sollten offen dafür sein, Zeit für ein Patenkind zu investieren und bringen Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit mit. Mit einem erweiterten Führungszeugnis steht dem Engagement nichts mehr im Wege. Ein monatliches Taschengeld wird für die Unternehmungen bereitgestellt.

Weitere Informationen unter www.unikate-os.de oder Kontakt unter Angelika Rolf a.rolf-unikate-bramsche@web.de oder 0176 4578 6097-