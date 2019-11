Jazz-Saxophonist aus New York gibt Gastspiel in Bramsche CC-Editor öffnen

Timo Vollbrecht tritt mir seinem Projekt "Fly Magic" beim Kornmühlenkonzert in Bramsche auf. Foto: Desmond White

Bramsche. Am Mittwoch, 27. November 2019, ist der deutsche, in New York lebende und arbeitende Jazz-Saxophonist Timo Vollbrecht mit seinem Projekt "Fly Magic" in der Reihe der Kornmühlenkonzerte zu Gast im Tuchmacher-Museum Bramsche.