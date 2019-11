Bramsche. Weihnachten naht und somit die Zeit, in der sich Unternehmen mit kleinen Aufmerksamkeiten bei ihren Geschäftspartnern und Lieferanten erkenntlich zeigen. Die Firma Eilers aus Bramsche wird in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung auf Kundenpräsente verzichten und unterstützt stattdessen die Osnabrücker Hilfsorganisation „Wir starten gleich!“.

Alljährlich verlassen in der Vorweihnachtszeit eine Vielzahl kleiner Päckchen die Umschlaghäfen für Rohfuttermittel und Getreide der Firma August Eilers in Bramsche. Präsente als kleine Aufmerksamkeit für Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner. In diesem Jahr entschied sich das Team dafür, auf solche Kundenpräsente zu verzichten und stattdessen 3.000 Euro für einen karitativen Zweck in der Region zu spenden.

Die Wahl fiel auf die Osnabrücker Organisation „Wir starten gleich!“. Die gemeinnützige Organisation sorgt seit über acht Jahren dafür, dass Erstklässler aus finanzschwachen Familien einen voll ausgestatteten Schulranzen erhalten, um gleichberechtigt in den Schulalltag starten zu können. Von Osnabrück aus hielt die Idee mittlerweile in neun weiteren deutschen Städten Einzug.

„Die Arbeit von 'Wir starten gleich!' hat uns von Beginn an überzeugt“, wird Manuela Eilers in der Pressemitteilung zitiert. Nicht nur das ehrenamtliche Engagement der beteiligten Akteure, sondern auch der Umstand, dass die handelsüblichen Schultornister anonym an die Kinder übergeben werden, rechtfertige die finanzielle Unterstützung. Außerdem gefiele ihr die Gewissheit, dass die gespendete Summe zu 100 Prozent in einen regionalen, karitativen Zweck fließe.

Agnes Voges von "Wir starten gleich!" freute sich sehr über die Zuwendung. „Der Bedarf an Schulranzen steigt von Jahr zu Jahr. Ohne die Spenden, die von Unternehmen kommen, lässt sich dieser nicht decken“, sagte sie der Mitteilung zufolge bei der jetzt erfolgten symbolischen Scheckübergabe durch Manuela Eilers. Voges hoffe, dass sich weitere regionale Unternehmen der Idee anschließen, in diesem Jahr auf Kundengeschenke verzichten und stattdessen in Schulranzen investieren. Als grober Richtwert gilt: 100 Euro ergibt einen Schulranzen. Denn „Wir starten gleich!“ erhält die Vollausstattung durch Kooperationen mit den Herstellern der Tornister und Sponsoren für Schreib- und Schulbedarf.

Mehr Infos zu der Initiative unter wir-starten-gleich.de.