Bramsche. Für die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche steht am Samstag, 16. November 2019, einiges auf dem Spiel. Mit dem TV Georgsmarienhütte wartet ein unangenehmer Gegner, der im Abstiegskampf wichtige Punkte auf den TuS gutmachen kann. Das Derby beginnt um 17 Uhr im Hütter Sportzentrum (Carl-Stahmer-Weg).

Nach drei Spielen ohne Sieg ist der TuS auf Tabellenplatz zehn abgerutscht. Damit sind die Oberliga-Absteiger im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt angekommen. Zwei Punkte trennen Bramsche (5:9) noch von der HSG Osnabrück (3:9), die momentan auf dem Relegationsplatz (12.) liegt.

Der Aufsteiger aus Georgsmarienhütte ist schwach in die Saison gestartet und liegt aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz (13.). 2:12 Punkte aus sieben Begegnungen sind für TuS-Spielertrainer Kai Golchert aber kein Grund, um von einem leichten Gegner zu sprechen. „In GM-Hütte ist es vor allem aus zwei Gründen immer sehr schwer: Erstens wird dort ohne Haftmittel gespielt und zweitens ist die Halle extrem eng“, so Golchert.

Richtungsweisendes Spiel

Der TuS-Übungsleiter hofft, dass seine Spieler in Georgsmarienhütte konstant gute 60 Spielminuten aufs Feld bringen. „Ich hoffe, dass wir es endlich mal schaffen eine kontinuierlich gute Leistung zu zeigen. In den zurückliegenden Partien haben sich gute Phasen immer wieder mit Perioden abgewechselt, in denen bei uns gar nichts lief. Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung, um zwei Punkte zu holen“, sagt Golchert vor dem richtungsweisenden Aufeinandertreffen.

„Bramsche gegen GM-Hütte sind immer umkämpfte und enge Spiele. In den vergangenen Jahren haben sie uns schon das ein oder andere Bein gestellt und deshalb sind wir gewarnt. Wir müssen den Kampf annehmen“, erklärt Golchert vor dem Auswärtsspiel abschließend.