Bramsche. Der Name ist neu, der Rivale ein alter Bekannter. Wenn die Regionalliga-Basketballer der Ademax Red Devils Bramsche am Samstag, 16. November 2019, (19 Uhr) in der SCL-Halle (Leibnizstraße 54, Langenhagen) auf die MTB Baskets Hannover/SC Langenhagen treffen, werden Erinnerungen an den Titelkampf der Saison 2017/18 wach. Die Gastgeber machten den Red Devils damals im letzten Spiel einen Strich durch die Rechnung.

Während Bramsche den Aufstieg in die 1. Regionalliga ein Jahr später perfekt machte, hat Hannover/Langenhagen sich in der Spielklasse etabliert. Die aus MTB Baskets und SCL bestehende Spielgemeinschaft ist sogar als eines der Teams in die Spielzeit gegangen, die mit um die Meisterschaft kämpfen möchte.

Dementsprechend ernüchtert sind die Gastgeber, was den bisherigen Saisonverlauf angeht. Hannover/Langenhagen rangiert aktuell auf Tabellenplatz sieben und damit nur eine Position vor den Aufsteigern aus Bramsche. Die Hausherren haben drei ihrer bisherigen sieben Partien gewonnen. Der TuS hat ebenfalls drei Siege auf dem Konto, allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als die Mannschaft aus der Landeshauptstadt, die von Topscorer Devon Moore (16,0 Punkte pro Partie) angeführt wird.

SCL ist der Favorit

„Nach der Drucksituation und dem Sieg gegen Rendsburg können wir viel befreiter aufspielen“, kündigt TuS-Headcoach Roland Senger an. „Wir wollen an die tolle Vorstellung des Rendsburg-Spiels anknüpfen, allerdings unter anderen Vorzeichen. Hannover/Langenhagen galt als einer der Aufstiegsfavoriten. Trotz ihrer aktuellen Bilanz ist mit ihnen im Titelkampf noch zu rechnen und sie sind am Samstag der klare Favorit.“

Bis auf den verletzten Kendall Timmons kann Senger mit seinem kompletten Kader planen. Gute Neuigkeiten gab es mit Blick auf die Ausfallzeit des US-Amerikaners. „Die Verletzung ist doch nicht so schwer, wie zunächst angenommen. Für das Spiel in Langenhagen wird Kendall auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen. Danach schauen wir von Woche zu Woche, ob ein Einsatz möglich ist. Wir gehen fest davon aus, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch viel Freude an ihm haben werden“, verrät Senger.

„Die Spiele gegen Langenhagen waren in den vergangenen Jahren immer spannend. Ich denke, dass es auch diesmal eine enge Kiste werden wird. Wir sind Außenseiter und fühlen uns in der Rolle wohl“, sagt Roland Senger vor dem neunten Saisonspiel seines Teams.