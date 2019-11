Bramsche. Saisonal und in der Regel regional wird derzeit in 17 Gastronomiebetrieben in der Varus-Region anlässlich der 16. Eintopf- und Suppentage gekocht.

Gaststätten in Bad Essen, Ostercappeln, Bohmte und Bramsche tischen ihren Gästen die deftigen Gerichte überwiegend aus der heimischen Küche auf. In Bramsche sind es das Café Justus 1823, das Café und Bistro Textilwirtschaft im Modehaus Böckmann und die Aquarena, die noch bis zum 30. November 2019 ihre Gäste mit Erbsensuppe, Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe oder einer deftigen Kartoffelsuppe bewirten.

Waldpilzcremesuppe

In der Aquarena im Hasebad bieten Heike Westerkamp und ihr Koch Sebastian Gosmann den Suppenkennern und Eintopfliebhabern aktuell eine Waldpilzcremesuppe aus frischen Maronen, geschmacklich verstärkt durch eine dezente Note aus frischem Knoblauch. Die Pilze wurden von Gosmann eigenhändig in den heimischen Wäldern geerntet. Ferner bietet der ehemalige "Wicküler"-Koch einen Käse-Laucheintopf mit Hackfleisch und Champignons an. Folgen soll dann in der zweiten Hälfte der Aktion ein deftiger Grünkohleintopf mit frischer oder geräucherter Mettwurst auf der Speisetafel der Aquarena.

Insgesamt sieht Christiane Wagner vom hiesigen Stadtmarketing in der Aktion „ein richtig breites Angebot, um auch mal über den Tellerrand von Bramsche hinaus zu genießen, was die Gastromomen in der Umgebung so zu bieten haben“.

Gewinne

Wer sich bei zwei Gastronomiebetrieben eine der Suppen oder einen der Eintöpfe gegönnt hat, kann zudem gewinnen. Sämtliche Betriebe haben jeweils einen Genussgutschein für ihre Gaststätte zur Verfügung gestellt. Verlost werden diese unter all denjenigen, die den Flyer zur Aktion mit zwei Stempeln versehen entweder direkt bei den Gastronomen, bei der Touristeninformation im Tuchmacher-Museum oder den anderen touristischen Stellen in den beteiligten Kommunen abgeben.