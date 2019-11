Bramsche. Die SPD/UWG-Gruppe im Kreistag hat ihre Ankündigung, sich für de Errichtung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bramsche einzusetzen, nun in Form gegossen: Sie beantragt, dass der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am 16. Dezember 2019 über das Thema abstimmen soll.

