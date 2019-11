Eifrig wurden an den verschiedenen Tischen die Spiele ausprobiert bei "Bramsche spielt" in der Meyerhofschule. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Am Sonntagnachmittag hatte der Verein Universum in Kooperation mit Twenhäfel Spielwaren zur 26. Spielemesse in die Meyerhofschule eingeladen. „Bramsche spielt“ hieß es auch dieses Mal wieder an den Tischen.