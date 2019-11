Pflegedienstleiterin Regina Brauer-Adamidis und Geschäftsführer Martin Reutepöhler (vordere Reihe, Erste und Zweiter von links) mit Aufsichtsratsmitgliedern des Trägers und Planern bei der Eröffnung der Sozialstation Bramsche-Engter. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Ein weiterer Pflegedienst hat in Bramscher eröffnet: An der Jahnstraße 42 in der Gartenstadt feierte die Sozialstation Bramsche-Engter ihre Einweihung mit einem Tag der offenen Tür.