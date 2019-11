Bramsche. Traditionell lädt die Bramscher Goldschmiedemeisterin Kristina Schuhmacher im Herbst zu einer Ausstellung in ihre Schmuckwerkstatt an der Mühlenstraße ein. Dieses Jahr sind neben ihren eigenen Arbeiten Werke der Künstlerin Bettina Escaño zu sehen. Eine gelungene Kombination, wie sich herausstellt.

Dass Escaños Werke in den Räumlichkeiten der Schmuckwerkstatt hervorragend mit den handgefertigten Schmuckstücken Schuhmachers harmonieren, zeigt auch die Reaktion von Besuchern. Viele hätten gesagt, dass einige der Bilder unbedingt hängen bleiben sollten, erzählt die Künstlerin. „Die Räumlichkeiten sind natürlich auch wunderbar.“ Auch Schuhmacher ist von der Verbindung angetan: „Ich habe die Bilder gesehen und fand das stimmig.“

Vom Ballet zur bildenden Kunst

In den teils lichtdurchfluteten Räumen des modern renovierten Fachwerkhauses kommen Schmuckwerk und Kunst gleichermaßen gut zur Geltung. Die gebürtige Philippinin Escaño ist ursprünglich Balletttänzerin, 1989 bekam sie ein Engagement als Solotänzerin an den Städtischen Bühnen Osnabrück und gründete dort vor 22 Jahren ihre eigene Ballettschule. Gleichzeitig widmet sie sich aber auch seit etwa 20 Jahren der bildenden Kunst und bringt darin ihre vom Tanz geprägte Wahrnehmung ein.

Ob Malerei, Siebdruck oder Bildhauerei: Körper und Bewegung sind ihr Hauptthema. So zeigen viele großformatige Bilder tanzende Körper, aber Escaño hat für die Ausstellung auch Darstellungen ruhender Akte und zwei Skulpturen ausgewählt.

Spiel mit Farbe und Form bieten auch die individuell gefertigten Stücke Schuhmanns, bei denen sie viel mit farbigen Schmucksteinen wie Zirkon, Turmalin, Citrin oder Topas arbeitet. In Verbindung mit rhodiniertem Silber oder Gelbgold, in klassischen und neuen Entwürfen, strahlen und leuchten diese in den Schaukästen. Dabei wirken sie edel und elegant, aber gleichzeitig frisch und zeitgemäß.

Gute Resonanz

„Die Resonanz auf die Ausstellungseröffnung ist gut“, resümiert Kristina Schuhmacher. Die ganze Zeit seien Besucher dagewesen. Bettina Escaño berichtet, sie habe gleich mehrere Bilder verkauft. „Und der Schmuck verkauft sich auch“, ergänzt Schuhmacher. Die Ausstellung läuft bis zum 21. Dezember zu den Öffnungszeiten der Schmuckwerkstatt.