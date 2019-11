Bramsche. Für die Einrichtung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bramsche spricht sich Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung aus.

Laut der Mitteilung kritisiert die aus Bramsche stammende Bundestagsabgeordnete Filiz Polat Äußerungen der CDU-Kreistagsfraktion, wonach die Schülerzahlen für zwei Oberstufen nicht ausreichend seien. „Das Argument ist vorgeschoben“, wird Polat zitiert. „Schon heute besuchen viele Bramscher Schülerinnen und Schüler Gymnasien in Osnabrück. Das Potenzial für zwei Oberstufen ist also da.“

Polat spricht sich demnach für eine Oberstufe an der IGS Bramsche aus und bekommt dabei der Pressemitteilung zufolge die Unterstützung Ihres Kollegen im Kreistag des Landkreises Osnabrück, Michael Geschwinde: „Man sollte eine Oberstufe an einer IGS nicht als Konkurrenz, sondern als zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler in der Region verstehen", wird Geschwinde zitiert. Eine intensive Zusammenarbeit beider Schulen würde das Angebot an Schwerpunkten sogar erhöhen, meint er demzufolge weiter. "Dadurch könnte der Abwanderung der Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Schulen entgegengewirkt und ein breit gefächertes, interessantes Angebot geschaffen werden“, zeigt sich Geschwinde überzeugt.

Zu einer Podiumsdiskussion über eine mögliche Einrichtung einer Oberstufe an der IGS Bramsche lädt am Dienstag, 12. November 2019, der Schulelternrat ein. Ab 19.30 diskutieren in der IGS:

Edzard Dirks, Elternvertreter der IGS,

Mirco Bredenförder, CDU, stellvertretender Landrat,

Thomas Rehme, SPD, Vorsitzender der Kreistagsfraktion,

Michael Lührmann, CDW-Keistagsmitglied,

Lars Büttner, Vorsitzender der Linken-Kreistagsfraktion,

Michael Geschwinde, Grünen-Kreistagsabgeordneter,

Matthias Selle, Kreisrat,

Heiner Pahlmann, Bürgermeister der Stadt Bramsche,

Andreas Meisner, Vorsitzender des Gesamtschulverbandes.

Die Diskussion soll nach den Vorstellungen der Veranstalter etwa 90 Minuten dauern.