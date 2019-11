So geht das Bramscher Mattemännken-Lied CC-Editor öffnen

Süßigkeiten für verkleidete Kinder gibt es in Bramsche an Mattemännken am Sonntag, 10. November. Foto: Monkey Business Images

Bramsche. Am Sonntag, 10. November, ist in Bramsche, und nur dort, wieder Mattemännken. Kinder ziehen verkleidet durch die Straßen, singen an der Haustür und bekommen zur Belohnung Süßigkeiten. Woher kommt der Brauch und wie geht noch mal der Liedtext? Wir helfen weiter.