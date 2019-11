Kalkriese. Mehr als 7000 Funde zu Römern und Germanen sind bislang am mutmaßlichen Ort der Varusschlacht ans Tageslicht gekommen. Denn seit mehr als 30 Jahren wird in Kalkriese archäologisch geforscht.

In einem öffentlichen Vortrag im Museum und Park werden die wichtigsten Entdeckungen und Erkenntnisse nun noch einmal zusammengefasst und entsprechend ihrer wissenschaftlichen Bedeutung eingeordnet. Am Sonntag, 10. November 2019, 14 Uhr, wird dazu der Sammlungsleiter in Kalkriese und Archäologe Dr. Stefan Burmeister sprechen.

Welchen Fragestellungen während der laufenden Forschungen nachgegangen wird, wolle der Varusschlacht-Experte den Zuhörern erläutern, heißt es in einer Presseankündigung. Ebenso sollen die Methoden, die zum Einsatz kommen, vorgestellt werden. Was das Archäologie-Team auch nach mehr als drei Jahrzehnten antreibt, werde zudem dargestellt.

Perspektivisch wollen die Forscher "ein durchgehendes Profil des Obereschs – also des Museumsparks – erstellen und so ein zusammenhängendes Bild von diesem Ort erhalten", betonen sie in ihrer Pressemitteilung. Insbesondere seien die kleinräumigen Szenarien für die Wissenschaftler von großer Bedeutung. Auch der Frage der Datierung des Ortes werde Burmeister sich in seinem Vortrag aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln nähern.



Ein weiteres Thema ist die aktuelle Grabungskampagne 2019. Hier werde der Referent "eine Auswahl an aktuellen Funden zeigen", wird in der Ankündigung unterstrichen.

Der Vortrag ist im Rahmen des regulären Museumseintritts kostenlos. Interessierte, die nur zum Vortrag möchten, zahlen Euro. Museum und Park Kalkriese sind an jenem Tag bis 17 Uhr geöffnet.