Zum Finale der Vorstellung von Laut und Laise regnete es bunte Blumenblätter. Foto: Holger Schulze

Engter. Am Sonntagnachmittag feierte das neue Stück der Engteraner Hobbyschauspielergruppe Laut und Laise im Gasthof Bei der Becke Premiere. „Love and Peace im Landratsamt“ von Andreas Wening entführte das Publikum diesmal in den Charme der Flower-Power-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.