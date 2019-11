Bramsche. Am 21. November 2019 wird das zweite Bramscher "Eisvergnügen" auf der Kunsteisbahn am Kirchplatz eröffnet. Für den Azubi-Cup im Eisstockschießen und den "Stadtwerke Bramsche Eisstock-Cup" sind noch Anmeldungen möglich.

"Die Resonanz ist schon ganz gut, aber es ist auch noch Luft nach oben": So umschreibt Lisa Hartmann vom Stadtmarketing den derzeitigen Stand der Anmeldungen für den Azubi-Cup, der 2019 das erste Mal stattfindet. Sieben Mannschaften haben sich bislang angemeldet, bis zu zwanzig dürfen es insgesamt werden.

Zur Teilnahme am Azubi-Cup braucht eine Mannschaft mindestens drei und maximal sechs Spieler. Für kleinere Firmen gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Betrieben zusammen zu tun und gemeinsam auf der Kunsteisbahn am Kirchplatz zu spielen. Oder die Stadtmarketing GmbH stellt als Veranstalter aus den vorhandenen Anmeldungen Mannschaften zusammen. Das Startgeld beträgt 5 Euro pro Person. Auf die drei besten Mannschaften warten Preise. Anmeldebögen sind bei der Stadtmarketing Bramsche GmbH erhältlich: stadtmarketing@bramsche.de, Tel. 05461 9355-0, Fax: 05461 935511.

Sogar 96 Teams - und damit doppelt so viele wie bei der Premiere 2018 - können am Eisstockschießen um den "Stadtwerke Bramsche Cup" teilnehmen. Nach Angaben von Jens Mehring, der mit seiner Firma Eventattraktion.de den Betrieb der Eisbahn bis zum 18. Dezember 2019 gewährleisten wird und auch die Anmeldungen für den Eisstock-Cup annimmt, haben sich bisher 32 Mannschaften gemeldet. Zwölf Spieltage sind geplant, acht für die Vorrunde, drei Zwischenrunden und das Finale am Dienstag, 17. Dezember 2019. Gespielt wird montags bis donnerstags ab 18.30 Uhr, gegen 21.30 Uhr soll auf dem Kirchplatz wieder Ruhe einkehren. Anmeldungen sind ab sofort auf der Seite eventattraktion.de möglich. Ein Team besteht aus vier, maximal sieben Spielern. Für die Vorrunde können Wunschtermine angegeben werden. Die Teilnahme kostet 40 Euro pro Team.

Über die Wettbewerbe hinaus wird die 210 Quadratmeter große Eisbahn täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein, an den Wochenenden bereits ab 14 Uhr und teilweise bis 1 Uhr. Zusätzlich können die Schulen die Bahn nach Anmeldung an allen Werktagen von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr nutzen. Die Nutzung der Eisbahn ist kostenlos, nur für die Schlittschuhe wird wieder eine Leihgebühr von 3 Euro erhoben. Eigene Eiskunstlaufschlittschuhe können nicht genutzt werden. Eishockey-Schuhe sind gestattet, dafür ist dann aber ein besonderen Schliff notwendig, der für 2 Euro an der Eisbahn angeboten wird.