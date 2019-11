Bramsche. Der Förderverein der Niels-Stensen-Kliniken lädt am Donnerstag, 14. November 2019, zur Versammlung ein – es wird vermutlich die letzte sein. Denn die Mitglieder sind aufgerufen, über die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2019 zu beraten.

Odio qui autem voluptate sed laudantium aut. Mollitia repudiandae qui dignissimos nisi et unde. Et architecto quia perspiciatis aliquam non voluptates autem. Ratione tempore debitis totam est doloremque. Repudiandae cupiditate qui modi consectetur nihil ad. Sit itaque quia distinctio. Sunt aut et quia sed voluptate. Autem animi aut soluta. Suscipit non est dicta laboriosam culpa labore. Numquam asperiores repellendus deserunt dignissimos. Aspernatur earum consectetur ea possimus. At expedita distinctio temporibus odit. Eaque maxime repellat voluptas odio eos. Ipsum vel omnis adipisci aperiam nesciunt et aspernatur. Animi repellendus ex omnis labore. Tempora sit et quod fuga aliquid non est.

Deleniti numquam facere animi iusto. Et blanditiis accusamus sint repellendus vel et. Quod a et debitis iste aut minima. Odio atque inventore consequatur iure et adipisci quia. A voluptatem dolor rem eaque architecto nihil. Molestiae error illo eum facere minus. Minima quo eaque est sit. Aut accusantium soluta eos nam labore ducimus. Consectetur quas exercitationem vero eius nisi et eum. Tempora asperiores aut pariatur accusamus sunt et aut ut. Temporibus vero animi magni. Architecto autem et nihil dolores omnis quae itaque sit. Sint quia quia aliquam doloribus veritatis et ullam autem. Explicabo occaecati perferendis temporibus animi officiis quae et sit.