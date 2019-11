Vom Kinderkleiderbörsenteam Merzen hat der Freundeskreis Freibad Ueffeln einen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro erhalten. Foto: Holger Schulze

Ueffeln. Am Donnerstag Morgen wurde außerhalb der Saison ein Nebeneingang des Freibades in Ueffeln geöffnet. Anlass war eine symbolische Scheckübergabe an Vertreter des Freundeskreises Freibad Ueffeln.