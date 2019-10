Anklage wegen Hackens von Telefonanlagen - eine Tat in Bramsche CC-Editor öffnen

Wegen des Hackens von Telefonanlagen ist ein Pakistaner angeklagt worden. Betroffen war auch eine Firma in Bramsche. Foto: Michael Gründel

Bramsche/Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Anklage gegen einen 36-jährigen Pakistaner mit Wohnsitz in Italien wegen des Hackens von Telefonanlagen erhoben. Er soll insgesamt elf Anlagen von Firmen in ganz Deutschland geknackt haben – darunter auch in Bramsche.