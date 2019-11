Die Blasen steigen aus einem porösen Schlauch auf und sorgen so für Sauerstoff im Wasser. Helgo Feige (links) erklärt Guido Pott die Vorteile des Systems. Mit dabei waren unter anderen Bürgermeister Heiner Pahlmann und Stadtwerke-Chef Jürgen Brüggemann. Foto: Andreas Wenk

Bramsche. Luftsprudler im Aquarium kennt fast jeder. Die Firma Aqualight aus dem Bramscher Ortsteil Lappenstuhl will mit der prinzipiell gleichen Technik mehr Leben in tote Gewässer bringen. Vielleicht ist auf diese Weise sogar der Dümmer See zu retten?