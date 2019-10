Die Eintopf- und Suppentage in der Varus-Region starten am 1. November. Foto: Stadtmarketing Bramsche

Bramsche. Passend zu den kühleren Temperaturen im Herbst starten am kommenden Freitag, 1. November, die Eintopf- und Suppentage in der Varus-Region. In Bramsche beteiligen sich an der Aktion drei Gastronomiebetriebe.