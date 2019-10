Beim Bramscher Mattemännken sammeln verkleidete Kinder Süßigkeiten – ähnlich wie an Halloween. Allerdings singen die Kinder in Bramsche zuvor ein plattdeutsches Lied. Diese Tradition ist schon sehr alt. Symbolfoto: colourbox.de

Bramsche. Am 10. November 2019 ist wieder Mattemännken in Bramsche. In diesem Jahr fällt die Tradition auf einen Sonntag – wenn die Geschäfte geschlossen sind. Was also tun?