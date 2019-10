Die Cross-Läufer konnten zwischen einer 5,1 und einer 9,9 Kilometer langen Strecke wählen. Foto: Holger Schulze

Bramsche. 73 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich am 1. Bramscher Königstannen-Kanal-Cross. Start und Ziel war der Sportpark der Familien-Sport-Gemeinschaft am Schagen 20, in unmittelbarer Nähe des Stichkanals. 5,1 oder 9,9 Kilometer ging es von dort aus auf gepflasterten Wegen durch den Wald.