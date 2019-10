Malgarten. Zum ersten Mal veranstaltete die Communität Jesus Caritas am Samstag einen Flohmarkt, offen für alle, jedoch beschränkt auf private Angebote. Die Resonanz war bei Anbietern besser als bei Käufern.

