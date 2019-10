Harald Kuper und Kerstin Ortmann-Seebeck verbreiten gute Laune. Schnell klatscht das Publikum die ihnen vertrauten Rhythmen mit. Foto: Andreas Wenk Foto: Andreas Wenk

Engter. Der Saal in der Gaststätte Rothert in Engter platzt am Samstag aus allen Nähten. Die Original Südoldenburger geben ein Konzert. Auf dem Programm steht Blasmusik im Stil der Egerländer mit ihrem "Besuch in Böhmen." Unter den Gästen befinden sich einige Musiker. Auch denen hat es gefallen.