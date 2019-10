Bramsche. Ein Tisch, ein Piano und eine Entertainerin mit eigenen Liedern, viel Witz und Charme: Die Kabarettistin und Musikerin Katie Freudenschuss war am vergangenen Donnerstag zu Gast im Universum in Bramsche und unterhielt ihr Publikum aufs Beste.

