Bramsche. Die Stadtwerke Bramsche haben alle Mannschaftsmeister des Jahres aus der Stadt noch einmal besonders geehrt. Dazu gab es eine Spende für die Mannschaftskassen.

Geteilte Freude kann auch mal zu einer 15-fachen Freude werden. So ließen die Stadtwerke Bramsche 15 Ballsportmannschaften, die in ihrer jeweiligen Sportart in der letzten Saison Meister geworden waren, an der Freude teilhaben, dass auch der VfL den Meistertitel in seiner Liga gewinnen konnte.

„Der VfL Osnabrück als regionales sportliches Aushängeschild ist als Drittligameister in die 2. Fußballbundesliga aufgestiegen. Das hat der lokale Energieversorger zum Anlass genommen, alle Bramscher Mannschaftsmeister aufzurufen, sich zu melden und - unabhängig der Sportart - mit 55 Euro zu belohnen“, hieß es in der Pressemitteilung der Stadtwerke.

Geschäftsführer Jürgen Brüggemann begrüßte mit VfL-Schal die zahlreichen Vertreter der sportlichen Aushängeschilder von Bramsche und gratuliert zur errungenen Meisterschaft. In den fünf Ballsportarten Fußball, Handball, Basketball, Tennis und Tischtennis standen in der vergangenen Saison Mannschaften aus den hiesigen Vereinen ganz oben auf dem Treppchen. 15 von ihnen waren dem Aufruf der Stadtwerke gefolgt und erhielten den ausgelobten Geldbetrag.

55 Euro gingen so an die Tennis-Damen 40 des SC Achmer. Vom TuS Bramsche waren die Red Devils, die 3. Herren und die U16 aus der Basketballabteilung sowie die weibliche E Jugend der Handballer ebenfalls erfolgreich. Beim SC Epe- Malgarten sicherten sich die Tennis-Herren 40 sowie die 1. Damen den jeweiligen Titel und damit den Stadtwerke-Bonus.

Die Fußballabteilung des TuS Engter durfte sich über Erfolge der E2 und D-Jugend freuen. Vom selben Verein waren die 1. und 3. Herren im Tischtennis erfolgreich. Beim 1. FCR 09 Bramsche setzten sich die E2 und die G-Jugend in ihren Staffeln durch. Und beim TC Bramsche gingen Titel an die Junioren B sowie die Kleinfeld U8 Jugend.