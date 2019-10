Achmer. In der Kreisliga sind die Fußballer des FCR Bramsche ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In einem unterhaltsamen und über lange Zeit spannenden Lokalderby unterlag der SC Achmer auf eigener Anlage mit 0:3.

Beide Mannschaften legten sofort los: Schon in der ersten Spielminute brachen die Achmeraner über die rechte Seite bis zur Grundlinie durch. Der zurückgelegte Ball wurde aber fahrlässig verschossen. Auf der anderen Seite brachte ein SCA-Verteidiger mit einem verunglückten Kopfball den eigenen Torwart Florian Bury in Bedrängnis. Der Schlussmann konnte den Ball noch zur Ecke klären. Passgenau zirkelte Bramsches Raphael Kaunas den Eckstoß anschließend in den Strafraum, wo Stürmer Lasse Barz angeflogen kam und per Kopfball zur Gästeführung traf.

Bissige Zweikämpfe

Nach dem turbulenten Start blieb es zunächst ruhig: Deutlich wurde aber, dass der FCR, der im letzten Jahr beide Aufeinandertreffen verloren hatte, in diesem Derby in den Zweikämpfen bissiger dagegenhielt. So kam es zu Ballgewinnen, die schnell in lange Bälle umgewandelt wurden. Die Abnehmer Barz, Kaunas oder auch Justin van den Berg blieben allerdings glücklos im Abschluss oder wurden von Achmers Keeper gestoppt. Für die Gastgeber vergab Rene Erf eine Großchance zum Ausgleich (41.), als er FCR-Torwart Nico Kühnel anschoss.

Ohnehin hatte Bramsches Keeper einen starken Abend erwischt. Mit selbstbewusster Strafraumbeherrschung verhinderte er Achmeraner Möglichkeiten bevor sie entstanden. Und auch auf der Linie konnte sich der der 20-jährige mehrfach auszeichnen. Im zweiten Durchgang entschärfte er auch Achmers beste Chance: Simon Flehinghaus schloss von links wuchtig ab, Kühnel bekam die Fingerspitzen an den Ball und lenkte den Schuss so an den rechten Pfosten (73.).

Konter-Tor durch Barz

Zuvor hatten beide Teams ordentliche Möglichkeiten herausgespielt, im Abschluss verzogen die Schützen aber oder blieben zu harmlos. Spätestens ab dem Pfostenschuss stand Achmer höher und musste dem FCR so Raum zum Kontern zugestehen. Torjäger Lasse Barz nutzte diesen: In der 80. Minute entwischte er den SCA-Verteidigern und erzielte das 0:2.

Achmers Stürmer Julian Bury hatte zwei Minuten später mit einem Freistoß noch einmal eine Gelegenheit zum Anschlusstreffer, viel mehr ließ der Gast aber nicht zu. In einer ungeordneten und hektischen Nachspielzeit traf der eingewechselte Angelo Tsavelis noch zum 0:3.

Bramsches Trainer Heino van den Berg war zufrieden. Zwar habe sein Team spielerisch nicht die starke Leistung der Vorwoche wiederholen können, das habe aber wohl auch an der besonderen Atmosphäre des Derbys gelegen. "Ich denke, ein großes Pfund ist im Moment die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Jungs sind wohl auch durch die vielen Ausfälle enger zusammengerückt."

SCA-Trainer ist enttäuscht

"Wir machen im Moment die Tore nicht", ärgerte sich sein Gegenüber Mark Barrenpohl dagegen. Sein Team habe sich zwar die Chancen erarbeitet und gut dagegengehalten, am Ende sei das Ergebnis aber enttäuschend. Doch die Einstellung seiner Spieler habe ihm durchaus gefallen: "Die Galligkeit ist wieder da."

In einer Woche kommt es zum nächsten Derby, wenn der SC Epe-Malgarten am Mittwoch um 19.30 Uhr in Achmer antritt. Während sich der SCA jetzt schon auf die Partie freut, müssen die Eper zunächst noch am Sonntag um 14 Uhr zum TSV Venne reisen.

Achmer: F. Bury - Erf, Lambrecht, Tannfeld, Vonstrohe - Otte, Wobker (74. Bukowski), Klawitter, Lewandowsky (82. Benitz) - Flehinghaus, J. Bury.

Bramsche: Kühnel - Keskin, Zurhorst, Kandelhart, Schiewe (88. Reichel) - Knigge, Otte (62. Elling), Barkhau, Kaunas - J. van den Berg (85. Tsavelis), Barz.

Tore: 0:1, 0:2 Barz (3., 80.), 0:3 Tsavelis (90.+2).