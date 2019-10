Auf Routinier Daniel Meyer (weißes Trikot) müssen die Bramscher in Göttingen verzichten. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Das spielfreie Wochenende habe der Mannschaft und der Integration der Neuzugänge Jure Boban und Kendall Timmons sehr gut getan, bekennt Red-Devils-Trainer Roland Senger vor dem nächsten Spiel seiner Schützlinge. Der TuS Bramsche tritt am Samstag, 25. Oktober 2019, beim ASC Göttingen an. Spielbeginn in der Sporthalle des Hainberg Gymnasiums (Friedländer Weg 19) ist um 15 Uhr.