Bramsche. „Angekommen?! - Leben nach der Flucht“ heißt eine Ausstellung, die am Montag, 4. November 2019, ab 18 Uhr im Bramscher Rathaus eröffnet werden wird.

Es ist die dritte Ausstellung des Arbeitszweiges Christliche Flüchtlingsarbeit Bramsche im Verein Amal an diesem Ort. Fotografien von geflohenen Menschen bei ihrer neu gefundenen Arbeit, bei ihren Hobbys oder in der Familie sind es diesmal, die dann bis zum 22. November 2019 im Foyer des Rathauses während der regulären Öffnungszeiten zu sehen sein werden. Gefördert wird diese Ausstellung unter anderem von der Initiative „Demokratie leben! in Bramsche”.

Zwischen einem und acht Jahren leben die fotografierten Menschen inzwischen in Bramsche oder in der näheren Umgebung. Skizziert wird ihr Leben nach der Flucht aus dem Iran, aus Ghana, Ägypten, Afghanistan, Syrien und Montenegro bei dem Versuch, hier bei uns ein Zuhause zu finden.

Nicht nur Erfolgsgeschichten

„Es sind nicht nur Kriegsflüchtlinge, sondern auch Menschen, die wegen religiöser oder politischer Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten. Ferner sind einige von ihnen bereits fest integriert, andere befinden sich noch in den Anfängen ihrer Integration. Wir wollen keinesfalls nur Erfolgsgeschichten nachzeichnen“, beschreibt Heike Harms, die Vorsitzende von Amal, den Personenkreis der auf den Fotos abgebildeten Menschen.

Ein paar von ihnen werden während der Vernissage ein Interview zu ihrer Integrationsgeschichte geben und anschließend auch noch für persönliche Gespräche bereitstehen. Zudem gibt es am Eröffnungsabend erstmals einen von Amal gefertigten Film zum Thema "Ankommen" zu sehen. Und eine afrikanische Band „macht richtig Stimmung“, verspricht Harms den Gästen der Vernissage.