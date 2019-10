In ihrer Aufstiegssaison 2017/18 konnten Marcel Golchert (mit Ball) und der TuS beide Spiele gegen Osnabrück gewinnen. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Nach dem Ausscheiden im Pokal wartet auf die Handballer des TuS Bramsche an diesem Wochenende wieder der Landesligaalltag. Alles andere als alltäglich wird es allerdings beim Derby in Osnabrück zugehen. Die Partie in der Vereinssporthalle (Hiärm-Gruppe-Straße 8) beginnt am Samstag, 26. Oktober 2019, um 18 Uhr.