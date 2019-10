Evinghausen. Nach zwei Jahren aktiver Mitarbeit in der Schülerfirma Jamii an der Freien Waldorfschule Evinghausen und der Teilnahme an zwei Nyendo-Klausurtagungen war es soweit: Für den Engteraner Tom Silas Piecha stand eine Projektreise nach Kenia an. Er berichtet

Mitten in der Nacht kam ich auf dem Flughafen von Nairobi an und verbrachte zweieinhalb Stunden in der Warteschlange vor den Einreiseschaltern inmitten eines unverständlichen Sprachgewirrs und fremden Gerüchen. Endlich durfte ich an einem schwer bewaffneten Soldat vorbei mein Gepäck holen. Draußen stank es nach Abgasen. Schließlich fand mich Sammy, der mich zur Oseki-Farm von Irmgard Wutte, der Nyendo-Gründerin brachte.

Der nächste Tag begann gleich morgens schon sehr hell, heiß und trocken. Alle Menschen waren sehr nett und unterhielten sich gerne mit mir. Niemand hier wirkte im Geringsten gestresst, alle waren völlig entspannt und locker, jeder hatte Zeit für eine Begegnung oder besser noch ein Gespräch. Abends holten Sammy und ich meine fünf Priener Mitreisenden vom Flughafen ab. Die ersten beiden Tage hatten dann wir Zeit anzukommen, die Landschaft anzuschauen, den Nationalpark und andere Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und unsere Projekte für den Aufenthalt an unseren Partnerschulen im Slum durchzusprechen.

Über das Nyendo-Netzwerk Die Freie Waldorfschule Evinghausen ist Mitglied im Nyendo-Netzwerk. Die Schüler wollen mit ihrer Schülerfirma helfen, die Armut und den Hunger in Kenia, einer der ärmsten Regionen der Welt, zu reduzieren. Nyendo ist ein Netzwerk von Schulen in Deutschland und in den Slums von Nairobi, die Austausch und eine Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe pflegen. Alle Gewinne, die die deutschen Schüler mit ihrer Arbeit erwirtschaften, gehen an die Selbsthilfe-Schulen in den Slums, um dort bspw. die Schulmöbel herzustellen, die Trinkwasserversorgung oder auch die Lehrergehälter zu sichern. Mehr Infos hier: www.nyendo-lernen.de (Quelle: www.waldorfschule-evinghausen.de)

Die Fahrt in den Slum in Sammys nicht klimatisiertem Auto war sehr lang und extrem heiß. Dort angekommen fanden wir uns in einem Menschengedränge wieder: Überall waren Leute unterwegs, manche verkauften Sachen, andere saßen am Straßenrand und weitere unterhielten sich – aber nirgendwo war auch nur ein Weißer zu sehen. Überall gab es kleine Läden, alles war dreckig, baufällig und heruntergekommen und es roch sehr unangenehm.

An der Kangemi Youth School begrüßte uns der Schulleiter, Joseph Simiyu, sehr freundlich. Ich war in den Tagen im Slum gemeinsam mit einem Schüler aus Prien bei ihm zu Hause zu Gast. Simiyus Wohnung war sehr klein, mit winzigen Fenstern, durch die zwar Luft, aber keinerlei Helligkeit kam, da die Nachbargebäude sehr hoch waren. Das einzige Licht war das elektrische, auf das jedoch kein Verlass war, da es in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ausfiel, so dass wir auf Taschenlampen angewiesen waren. Die Toilette war außerhalb, wohin ich, wie auch zum Duschen, anfangs aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung durfte.

In der Wohnung gab es kein fließendes Wasser. Sie hatte ein Schlafzimmer für Simiyu und seine Frau, ein zweites Zimmer mit Hochbett für die beiden jüngeren Kindern, welches aber für meinen Mitreisenden und mich geräumt wurde und ein Wohnzimmer. Die Küche war nur eine kleine Nische im Wohnzimmer mit einer Kochplatte, ungefähr einen halben Quadratmeter groß.

Während der ersten drei Tage im Slum besichtigten wir zwölf der 14 Nyendo-Schulen: Manche waren riesig, mit viele Schülern, andere waren winzig, einige waren bunt und sehr schön, andere nur dunkle und kahle Wellblechbaracken. Die Lehrer und Schüler empfingen uns aber überall freudig und sangen für uns Lieder oder sagten Gedichte auf. Überall wurden Fotos von uns mit Schülern und Lehrern vor den jeweils wichtigsten Hintergründen der Schule gemacht, wie z. B. schön bemalten, neuen Toiletten.

Nach diesem ersten Aufenthalt im Slum reisten wir mit einem Matatu, einer Art klapprigem und überfülltem Taxi-Bus, ins Rift-Valley. Dort angekommen, spürte ich eine Hitze wie nie zuvor in meinem Leben. Die Sonne stand ohne jede Wolke am Himmel und der weiße Sand auf dem Boden reflektierte sie. Es war kein Windhauch zu spüren, die Luft stand still. Trotz der 50er-Sonnencreme bekamen wir alle schon auf dem Weg zu unseren Zelten einen Sonnenbrand. Am Abend kochten wir uns über offenem Feuer etwas zu Essen, als es völlig unerwartet anfing zu regnen – was hier eigentlich nur alle ein oder zwei Jahre einmal passiert.

Unser Maasai-Führer Danson, der studiert hatte, aber traditionell mit seinem Volk lebte, kannte sich dort in der Gegend sehr gut aus und man merkte, dass er genau wusste, wie man in der Wildnis überlebt. Er erzählte uns seine Lebensgeschichte, wie er aufgewachsen war, von den Traditionen der Maasai, von seinem Studium und woher die vielen Narben auf seinen Armen kamen. Auch von seinem Vater berichtete er uns, der sich sein ganzes Leben lang nur von Fleisch, Wasser, Milch und Blut ernährt hatte und damit sehr alt geworden war.

Nach diesem spannenden Ausflug ging es wieder für fünf Tage in den Slum. Eines unserer Projekte war es eigentlich gewesen, eine Brücke über einen verschmutzten Bach zu bauen, aber da war uns inzwischen eine Gruppe von Architekturstudenten aus München zuvorgekommen. Statt dessen haben wir dann beim Müll sammeln geholfen und für die Schüler mehrerer Slum-Schulen Spiele und andere gemeinschaftliche Aktivitäten organisiert und auch mit ihnen gemeinsam gespielt.

Der Höhepunkt war ein Fußballturnier für alle 14 Schulen. Einen Tag haben wir mit den Kindern typisch deutsches Essen gekocht (Nudelsuppe und Salat mit frischem Gemüse). An einem anderen Tag haben wir mit Schülern und ein paar Lehrern Bücher selbst gebunden. Die Schüler und Lehrer waren sehr stolz auf ihre selbstgefertigten Erzeugnisse.

Gegen Ende unseres Aufenthaltes sind wir mit der Bahn Richtung Küste gefahren und an einer kleinen Station kurz vor Mombasa ausgestiegen. Aus dem klimatisierten Zug aussteigend, lief man wie gegen eine Wand: Über 40 Grad bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit! Wir wurden nach Kaloleni gefahren, ein Dorf, in dem einige arme Kokosbauern leben, die sich zu einer Art Genossenschaft namens "CocoVita" zusammengeschlossen haben, die mit Nyendo zusammenarbeitet, wo wir untergebracht in Familien auch übernachteten.

Danach gab es für uns noch einen entspannten Urlaubstag an der Küste in einem Rucksack-Hotel in Kilifi. Damit neigte sich unsere Projektreise leider auch schon dem Ende entgegen: Wir fuhren zurück nach Nairobi in den Slum zum Kangemi Youth Centre, wo für uns gesungen und getanzt wurde und Cola und Fanta, Kekse und Luftschlangen geboten wurden. Viele Reden wurden gehalten und wir sangen zum Schluss noch ein Lied für unsere kenianischen Freunde.