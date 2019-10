Im Kindergarten Pfiffikus überreichten Helfried Witt, Wolfgang Bruning und Herbert Bockstiegel die Spende an Dana Radtke vom Förderkreis. Darüber freuten sich auch Kita-Leiterin Karin Richter (rechts) sowie Kinder und Erzieherinnen. Foto: Matthias Benz

Engter. Die Straßenfete "Mondnacht am Heidedamm" in Schleptrup kam nicht nur bei den knapp 200 Gästen gut an. Die Organisatoren überreichten nun den finanziellen Überschuss an den Förderkreis der beiden Engteraner Kindergärten.