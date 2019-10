Neuer Pastor in Achmer "am richtigen Ort" CC-Editor öffnen

Pastor Nico Lühmann (Bildmitte) vor seiner Amtseinführung durch die stellvertretende Superintendentin Anke Kusche (vorne rechts) im Kreise von Kollegen und dem Kirchenvorstand. Foto: Holger Schulze

Achmer. In der überfüllten Friedenskirche ist Nico Lühmann in sein neues Amt als Pastor der evangelischen Gemeinde in Achmer eingeführt worden. Er sei "am richtigen Ort angekommen", freute sich der Geistliche.