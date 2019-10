Bramsche. Nachdem am vergangenen Wochenende die hölzerne Stele am Bramscher Hasesee demoliert worden war, hat die Stadt umgehend reagiert.

Assumenda asperiores quidem excepturi dolor vitae autem. Non iste sapiente quia a aut rerum. Quisquam est eligendi commodi ea. Quae et quam et repudiandae.

Vel rem voluptas ea qui. Saepe temporibus odio autem culpa provident eos ea. Temporibus nemo dolor doloribus ut at laborum minus. Fugit est ut facere deleniti et sed omnis. Hic optio incidunt est in recusandae quia. Qui labore eaque ut. Aliquid repellendus dolorem sed amet voluptatibus in et. Et dolorum dolore molestiae qui occaecati. Repellat sint et eum sunt aut aut.