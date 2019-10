Bramsche. Die Köpfe des Tuchmacher-Stadtlaufs, Elmar Remus und Katja Bielefeld, haben sich eine neue Laufveranstaltung ausgedacht, die am Samstag, 27. Oktober 2019, Premiere feiern wird. Beim 1. Bramscher Königstannen-Kanal-Cross geht es sprichwörtlich über „Stock und Stein“. Über die Entstehungsgeschichte des Laufs, die Eigenheiten eines Cross-Wettkampfes und was bis zum Startschuss noch zu tun ist haben wir uns mit Katja Bielefeld unterhalten.

Frau Bielefeld, was genau kann ich mir unter einem Cross-Lauf vorstellen und wo liegen die Unterschiede zu einem normalen Lauf?

Ein Cross-Lauf erfolgt in der Regel auf profiliertem Gelände, abseits befestigter Wege. Zum Beispiel durch den Wald, wie in unserem Fall. Im Vergleich zu Volksläufen, die überwiegend auf der Straße stattfinden oder Laufwettbewerben auf einer Laufbahn im Stadion, ist ein Cross-Lauf koordinativ anspruchsvoller. Im Laufsport werden Cross-Läufe seit einiger Zeit nach Abschluss der Leichtathletiksaison in den Herbst- und Wintermonaten ausgetragen.

Was ist das Besondere an der Laufstrecke in Pente und wie sind Sie auf diesen Austragungsort gekommen?

Das Waldgebiet Königstannen/Schager Sand bietet sich aufgrund der abwechslungsreichen Waldwege für einen Cross-Lauf besonders gut an. Wir Rumläufer sind in diesem Wald häufig unterwegs, insbesondere in der Adventszeit, da hier irgendwo mitten im Wald ein wunderschön geschmückter Weihnachtsbaum mitten auf dem Weg steht. Dieser Baum war schon oft das Ziel unseres jährlichen inoffiziellen „Weihnachtslaufs“. Die Cross-Lauf Strecke führt an diesem Baum allerdings nicht vorbei. Der Ort des Baumes ist geheim (lacht).

Wie ist die Idee zum 1. Bramscher Königstannen-Kanal-Cross entstanden?

Die Initialzündung und die Idee kamen von Elmar Remus, der auch schon den Anstoß für unseren erfolgreichen Tuchmacher-Stadtlauf in Bramsche im Mai gegeben hat. Entscheidend war vor allem seine Begeisterung für den Cross-Lauf und das wunderschöne Waldgebiet in Pente. Die Freude an der gemeinsamen Organisation der Veranstaltung hat ihn und mich dazu bewogen, ein weiteres läuferisches Event für die Herbsttage auf Beine zu stellen. Ohne die erneute großartige Unterstützung unserer Rumläufer-Kameraden wäre das allerdings nicht machbar.

Welchen Leistungsstand sollte man haben, wenn man an dem Cross-Lauf in Pente teilnehmen möchte?

Es sollten bereits Lauferfahrung vorhanden sein. Der zügige Lauf durch den Wald, auf sandigen und bewurzelten Wegen erfordert mehr koordinative Fähigkeiten als der Lauf auf befestigten Wegen. Wir möchten, dass die Läufer darauf vorbereitet sind und auf sich achtgeben.

Veranstaltet wird der Lauf von den Bramscher Rumläufern, bei denen Sie und Herr Remus aktiv sind. Was ist organisatorisch noch zu tun, bevor es am 27. Oktober 2019 auf die Strecke geht?

Der organisatorische Aufwand für eine solche Veranstaltung ist nicht ohne. Insgesamt benötigen wir viele Helfer als Streckenposten, für die Anmeldung und Startnummernausgabe, die Zeitnahme und den Getränkestand an der Strecke. Zum Glück haben wir mit den Bramscher Rumläufern eine tolle Truppe, die sich dafür die Zeit nehmen und auch Spaß an der Sache haben. Mit dieser Hilfsbereitschaft ermöglichen sie diese Veranstaltung erst.

Zur genauen Planung kann ich sagen, dass wir am Vortag der Veranstaltung den Streckenverlauf mit Pfeilen aus Sägespänen und Flatterband markieren werden. Der Start- und Zielbereich muss aufgebaut, das Meldebüro und die Zeitnahme muss vorbereitet werden. Besonders dankenswert finde ich das Angebot des Sportparks der Familien-Sport-Gemeinschaft, deren Anlage wir für die Veranstaltung in Anspruch nehmen dürfen und die darüber hinaus die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Speis- und Trank versorgen werden. An dieser Stelle der Hinweis, wer Lust hat bei einer solchen Veranstaltung auch mal mitzuhelfen, darf sich gerne bei mir melden (E-Mail: info@bramscher-rumlaeufer.de).

Warum gibt es eine Begrenzung der Starterzahl auf 150?

Der Veranstaltungsraum des Sportparks ist nur für 150 Personen ausgelegt, daher haben wir uns auf eine maximale Teilnehmerzahl von 150 geeinigt.

Wo und bis wann können sich interessierte Läufer für den Cross-Lauf anmelden?

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich unter www.laufen-os.de unter dem Menü-Punkt „Wettkämpfe“. Eine Anmeldung ist noch bis zum 25. Oktober 2019 möglich.