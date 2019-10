Lars Meyer (beim Wurf) und der TuS wollen eine Runde weiter kommen. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Die Handball-Landesliga befindet sich momentan in einer kleinen Herbstpause. Pflichtspiele gibt es für den TuS Bramsche aber dennoch. Die Hasestädter sind am Samstag, 19. Oktober 2019, Ausrichter der zweiten Runde im HVN/BHV-Pokal. Gespielt wird ab 15 Uhr in der IGS-Sporthalle.