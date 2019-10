Bramsche. Auf einem großen Schatz der Bramscher Zeitgeschichte sitzt der Heimat- und Verkehrsverein Bramsche. Im Parteienhaus am Heinrich-Beerbom-Platz findet sich das Zeitungsarchiv, das weit mehr als Zeitungen beherbergt. Wir machen uns auf eine spannende Reise in einfachen und beengten Räumlichkeiten.

Jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr öffnen Archiv-Leiter Erich Goltze und seine Mitstreiter die Türen für die Öffentlichkeit. Im Dachgeschoss unter den Schrägen im Versammlungsraum befinden sich rundum Einbauschränke, die Goltze für uns nach und nach öffnet. Hinter jeder Klappe liegen große Stapel mit dicken Bänden. Die Bramscher Nachrichten seit 1894 nehmen viel Platz ein. Auch die zeitweilig erschienenen Exemplare des „Bramscher Tageblatts“ und der „Freie Presse“ finden sich hier. Wo früher ein Jahr in einen Band passte, ist es heute ein Monat. Wie ist der 1888 gegründete Heimat- und Verkehrsverein an die alten Originale gekommen?

Stark lädiert

In den 50er-Jahren kaufte die Kreissparkasse die Zeitungsbände der Druckerei Brauer (Gründer der Bramscher Nachrichten) ab, um sie der Stadt Bramsche zu vermachen. Erst in den 90er-Jahren erfuhr der Heimatverein zufällig davon und übernahm die bei unsachgemäßer Lagerung durch Wasserschäden stark lädierten Bände. Im Keller des Greselius-Gymnasiums wurden die Zeitungen zuerst getrocknet, erinnert sich der pensionierte Gymnasiallehrer Erich Goltze. In Absprache mit der Stadt Bramsche und dem damaligen Vorsitzenden Werner Sielemann öffnete das Archiv offiziell im Juni 1998 in einem einzigen Raum am Heinrich-Beerbom-Platz, war zunächst aber nur eine Lagerstätte. Der Verein habe darum „lange mit der Stadt gekämpft“, erzählt Goltze. Inzwischen steht das ganze Dachgeschoss zur Verfügung und platzt schon längst wieder aus allen Nähten. Wertvolle Dokumente und Papiere aus Nachlässen werden nämlich weiterhin abgegeben. Aber auch diverse alte Utensilien, die in einem Heimatmuseum gut aufgehoben wären.

Häuser-Miniaturen

Auf den Schränken, die an einer Stelle als Raumteiler dienen, stehen dicht an dicht zahlreiche Miniaturen von alten Fachwerkhäusern der Innenstadt. Von der St. Martin-Kirche bis zur Alten Post. Der Heimatverein würde die Schmuckstücke gerne angemessen präsentieren, doch Platz ist ja hier Mangelware. Einen alten Kupferstich von „Alt-Bramsche“ gibt es ebenso – Herkunft unbekannt.

Die Besucher kommen jedoch hauptsächlich wegen der Zeitungsbände. Einmal aufgeschlagen, fällt es tatsächlich schwer, sie aus der Hand zu legen, so spannend ist die Zeitreise. Eine junge Frau sucht eine bestimmte Ausgabe aus dem Jahr 1939, um sie ihrer Oma zum 80. Geburtstag zu schenken. Sie hat Glück, denn erst von 1941 bis 1949 gab es keine Bramscher Nachrichten, weil die NSDAP sie verboten hatte, berichtet der Archivleiter.



Alles auf Microfilm

Weil alle Zeitungen mithilfe des Osnabrücker Staatsarchivs verfilmt wurden, kann die Ausgabe mit dem Microfilm-Scanner ausfindig gemacht werden. Das Gerät habe damals rund 20.000 DM gekostet und sei von der Kreissparkasse gesponsert worden, weiß Goltze. Weitere Firmen unterstützten den Verein, der daher auch über einen Drucker verfügt, der den Ausdruck der gewünschten Zeitung übernimmt. Bis zu fünf Blätter kosten fünf Euro, dickere Ausgaben zehn Euro. Doch die meisten Besucher legen freudig eine Spende obendrauf. „Damit kommen wir gut klar“, meint Goltze.

Für Cafés und Seniorenheime

Manchmal frage auch die Stadt an, noch häufiger Vereine, die zum Jubiläum eine Chronik erstellen möchten. Besucher seien jeden Donnerstag hier, erzählt Goltze, der schon viele interessante Gespräche geführt hat. Auch die Schüler seien immer ganz begeistert. „Wir hatten einmal gleichzeitig drei Klassen vom Gymnasium drei bis vier Stunden hier“, berichtet er. „Die Schüler lagen auf dem Fußboden und haben gelesen“, freut sich der Archivleiter. Jeden Donnerstag verteilt der Heimatverein übrigens Ausdrucke alter Zeitungen im Café Justus, im Café am Hasesee, im Aquarena und in der Alten Post als kostenlosen Service für die Gäste. Außerdem werden dann auch einige Seniorenheime beliefert, wo sie meistens schon erwartet werden, damit daraus vorgelesen werden kann.

Anzeige Anzeige

Der Aufbau des Archivs, „das war zwar viel Arbeit“, sagt Erich Goltze, „aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht“. Nach langer Zeit wird Goltze sein ehrenamtliches Wirken für das Archiv Ende 2019 beenden. Mit Thomas Kaes hat sich bereits ein Nachfolger gefunden, der die Leitung des Archivs übernehmen wird.