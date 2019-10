Kalkriese. Am Sonntagnachmittag, 13. Oktober 2019, fand in der Mehrzweckhalle von Kalkriese das traditionelle Erntedankfest des Heimatvereins Schmittenhöhe statt.

Nach dem Kuchen und Kaffee ab 14 Uhr mit Musik aus den Boxen von Ekkehard Lehwark startete eine Stunde später das diesjährige Unterhaltungsprogramm. Etliche Auftritte hatten Rolf Lamla und Jörg Meyer zu Lenzinghausen in ihrer Funktion als Moderatoren an diesem Nachmittag wieder anzusagen.

Die Blaskapelle Lappenstuhl setzte erste musikalische Akzente und war auch zwischen den Programmteilen mit einer stattlichen Anzahl weiterer Auftritte aktiv.

Der erste Wortbeitrag kam von Helga Gausmann, die ein Gedicht mit „Gedanken zum Danken“ vortrug, in dem vordergründig zum Klagen geeignete Anlässe durch einen gedanklichen Perspektivwechsel in Gründe zum Danken umgewandelt wurden.

"Eine Buddel Rotkohl" hieß der Titel des von Gisela Lüdeke und Hannelore Zscharler gespielte Sketches. Darin versuchten sich zwei gelangweilte ältere Damen im Kaufmann spielen. Doch immer scheiterte ein positiver Ausgang des Spiels am Wunsch nach einem Rotkohl, der partout nicht in einer Flasche zu liefern war.

Vom „De Wetter Professor“, dessen Vorhersagen jedoch nicht mit der Wetterfühligkeit eine Kuh mithalten konnten, handelte eine weitere Geschichte, die nochmals Helga Gausmann vortrug, bevor die Volkstanzgruppe der Schmittenhöher zum Tanz unter der Erntedankkrone antrat.

Plattdeutsche und andere Lieder mit Carsten Brachmann aus Ostercappeln sowie ein mit den Besuchern gesungenes Herbstlied unter der Mitwirkung der Blaskapelle leiteten schließlich zu den Gedanken zum Erntedank von Pastor Anderson Kopp über.

In diesen Gedanken griff der Pastor die These auf, „so wie wir es haben, davon haben die Generationen vor uns nur geträumt. Wir sind soweit, dass wer was essen will, der findet hierzulande überall genug und billig. Wir sind schön rund und rot im Gesicht. Unsere Sorgen drehen sich nicht mehr um das Essen, sondern um das Auto oder die Größe des Hauses“.

Diese Erkenntnisse stammten aus einem Gespräch mit einem jungen Landwirt, der ferner vorhersagte, “das Nächste, was kommt ist, dass wir uns nicht mehr über Arbeit definieren. Wir werden nicht mehr für unseren Lebensunterhalt arbeiten müssen“, meinte dieser Landwirt. „Wir werden ersetzt und nicht mehr gebraucht. Unsere Existenz muss über etwas anderes definiert werden. Das Wie bleibt noch das große Geheimnis. Wir werden uns auf die Suche machen müssen und auch etwas finden.“

Obwohl Anderson Kopp diesen Zustand noch in weiter Ferne sah, denn „Roboter können nicht alles“, sah er hierin eine unglaubliche Chance. „Es wäre ein Gewinn, wenn das schnöde Schuften uns nicht mehr definieren würde, sondern andere Dinge an Wert gewinnen würden. Wenn Kunst einen höheren Stellenwert bekommen könnte”, meinte Kopp. „Unsere Aufgabe wird sein, da kreativ zu sein und wir könnten Gott darum bitten, dass er uns klug macht, in den Veränderungen die Chancen zu sehen und das Beste daraus zu machen. Schlaraffenland ist nichts Fremdes mehr und Arbeit muss nichts sein, was uns als Mensch definiert.”

Bedröppelt von der Kirmes

Eine Geschichte von der Kirmes, vorgetragen von Wilhelm Mügge, beschrieb anschließend den Ausflug eine Oma mit ihrem Enkel zum Volksfest, das immer neumodischer geworden war. Nur das gute alte Lebkuchenherz war noch so wie früher. Am langen Band hing es um den Hals des Enkels, als dieser mal hinter den Busch musste. Danach kamen Enkel und Lebkuchenherz bedröppelt zur Oma zurück, die aber beruhigen konnte. Für den Enkel gab es ein neues Herz und das alte wurde an Opa weitergereicht, der solch harte Sachen für den Verzehr eh immer erst einstippen musste.

Für die Schlussakkorde der Livemusik beim Erntedankfest des Heimatvereins traten schließlich noch die Jagdhornbläser mit Stücken wie „Als die Römer frech geworden“ auf. Anschließend sorgte nochmals Ekkehard Lehwark mit Musik aus dem Computer für den Ausklang der Veranstaltung.