Eine Rückbesinnung auf ursprüngliche Geschmäcker beobachten Gemüsegärtner-Geschäftsführer Udo Engelke (re.) und Bio-Landwirt Lorenz Krause. Sie bauen in Kalkriese u.a. Mangold und Braunkohl an. Foto: Antonia Wahmhoff

Kalkriese/Osnabrück. Mangold, Pastinaken, Steckrüben, Braunkohl – so manches Gemüse ist in den vergangenen Jahrzehnten in Vergessenheit geraten. Aktuell sind diese vermeintlichen Exoten allerdings wieder sehr gefragt. In Kalkriese werden einige von ihnen angebaut.