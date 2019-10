Das Quintett Artemis Rising ist eine von drei Bands, die in der Alten Webschule auftreten wird. Foto: Alte Webschule/Robin-Alexander Schmiedebach

Bramsche. Musik der härteren Gangart gibt es am Freitag, 18. Oktober, bei einem Konzertabend in der Alten Webschule. Ab 20 Uhr treten „Tragedy Of Mine“, „Artemis Rising“ und „There Will Be Blood“ auf. Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 7 Euro.