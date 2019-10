Bramsche. In den Räumen des ehemaligen städtischen Schulgebäudes an der Jägerstraße hat die Kindertagesstätte St. Martin eine neue Außengruppe eingerichtet. Vertreter von Stadt, Kirchengemeinde und Kirchenkreis kamen am Dienstag, 8. Oktober, zu Besuch.

Im Frühjahr diesen Jahres hatte Sozialamtsleiter Wolfgang Furche im Sozialausschuss schlechte Nachrichten zu verkünden. Nach Auswertung der Anmeldezahlen für die Kindergärten in Bramsche und den Ortsteilen fehlten fast 60 Plätze. Bei der Stadt suchte man nach einer schnell realisierbaren Lösung und fand sie in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Martin und dem evangelischen Kirchenkreis Bramsche bald im Gebäude an der Jägerstraße, das derzeit in erster Linie von der Volkshochschule genutzt wird. Der Trakt, den die Planer ins Auge fassten, war vor Jahren bereits während einer Umbauphase von der Kita Grüner Brink genutzt worden und verfügte deshalb bereits über kindgerechte Sanitäranlagen. Aus den 60 fehlenden Plätzen wurden letztlich zwar nur 13 feste Anmeldungen. Dennoch war die Freude während der offiziellen Inbetriebnahme groß über die zügige Umsetzung des Projektes. "Das schaffen wir"

Christel Thiesing, die Leiterin der Kita St. Martin, gab bei der Einweihung unumwunden zu, zunächst zwiespältige Gefühle gehabt zu haben. "Als wir die Räume zum ersten Mal gesehen haben, habe ich gedacht 'Oh Gott', aber dann auch gleich 'Das schaffen wir'". Die folgenden Wochen beschrieb Thiesing als ziemlich stressig für die Gruppenleiterin Ilona Rohmann und sich selbst, gleichzeitig aber auch als Geschichte der unkomplizierten und unbürokratischen Zusammenarbeit mit der Stadt. "Wahnsinn, wie das geklappt hat", freute sich die Kita-Leiterin. Thiesing dankte ihre Mitarbeiterinnen, die während der arbeitsintensiven Übergangsphase immer gern und bereitwillig eingesprungen seien, wenn sie selbst sich hätte dem neuen Projekt hätte widmen müssen. Den Eltern, die ihre Kinder für die neue Gruppe angemeldet hätten, "ohne zu sehen, wie es einmal wird", dankte sie "für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben". Für den Kirchenvorstand von St. Martin freute sich Mareile Niemann-Thomas, wie "unkompliziert hier alle an einem Strang gezogen haben".

Die Außen- ("nicht Notgruppe", so Thiesing) ist zunächst unbefristet in den neuen Räumen untergebracht. Später soll sie in die geplante neue Kita St. Martin integriert werden. "Kinder sind schließlich kein Stück Holz, dass man hin und her stapelt". Mobiliar und andere Ausstattung sollen später an den neuen Standort mitgenommen werden.

Für den Kirchenkreis-Trägerverbund bedankte sich dessen neue betriebswirtschaftliche Geschäftsführerin Marielle Schöneberg sowohl beim Kita-Team wie auch bei der Stadt . "Man hat immer gesehen, dass alle motiviert waren, die Räume so einzurichten, dass die Kinder sich wohlfühlen."

Ihrem Lob für alle Beteiligten schloss sich Bürgermeister Heiner Pahlmann an und fügte hinzu: "Für uns als Verwaltung ist es darüberhinaus gut zu sehen, dass wir uns zutrauen können, kurzfristige Lösungen zu schaffen. Schließlich sind die Kleinsten unser wichtigstes Gut".

Zum Schluss unterstrich Kita-Leiterin Christel Thiesing :"Wo St. Martin dran steht, ist auch St. Martin drin". Das gelte nicht nur für die konzeptionelle Arbeit. Wichtig sei auch die enge Verzahnung zwischen Außengruppe und Stammhaus. Ein Anfang ist schon gemacht. Die Außengruppe hat einen Bewegungsraum, das Stammhaus an der Großen Straße den naturnahen Spielplatz.Damit alle Kinder beides nutzen können, besuchen sie sich regelmäßig. Für den nötigen Bustransfer, "könnten wir sicher irgendwann noch Förderung brauchen", wandte sie sich mit einem Augenzwinkern an die Vertreter der Stadt und des Kirchenkreis.